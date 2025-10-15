Появилась новая версия об убийстве девушки в Подмосковье: дело требуют пересмотреть спустя 10 лет

В Сергиевом Посаде Московской области гибель мужчины под колесами поезда 7 октября вскрыла старую рану — погибший десять лет назад проходил по делу об убийстве Александры Бондаренко. Как пишет REGIONS, отец девушки выдвинул свою версию о жестоком преступлении.

Девушка стала жертвой жестокости: ее избили, изнасиловали и зарезали. Хотя суд признал вину угонщика-рецидивиста Кирилла Кротова, отец погибшей Александры уверен, что осудили невиновного человека, а настоящее преступление совершили трое.

Ключевым аргументом отца стали неопознанные отпечатки на трубе, которую использовали для избиения девушки. По его словам, Кротова вовсе не было на месте убийства.

Сейчас мужчина добивается возобновления следствия, чтобы установить личность таинственного третьего участника преступления.

Примечательно, что, по версии отца, дочь могли убить двое ее друзей и третий загадочный участник. Вот только оба знакомых девушки недавно погибли. Эти и другие детали жуткого преступления можно узнать в эксклюзивном материале REGIONS.

