Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что имеются данные о сексуальных преступлениях украинских боевиков в Курской области, сообщило РИА Новости.

Посол подчеркнул, что имеется информация о преступлениях сексуального характера как украинских солдат, так и наемников, воюющих на стороне ВСУ.

Мирошник добавил, что в атаку на Курскую область киевский режим отправил «весь сброд», который устраивает мародерство и совершает преступления против мирного населения. Кроме того, по мнению дипломата, в числе участников диверсии на приграничных территориях России есть члены украинских националистических группировок.

В ходе интервью он отметил, что Зеленский таким образом захотел «избавиться» от представителей маргинальных слоев общества и нацистских формирований, отправив их подальше от Киева.

Ранее сообщалось, что украинская армия за сутки потеряла на курском направлении до 400 солдат и 29 единиц бронетехники.