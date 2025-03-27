Перепутали имена: врач из Татарстана выжила после крушения батискафа в Хургаде

По информации источника, жизни женщины и ее детей не под угрозой. Отмечается, что изначально ее имя по ошибке внесли в список погибших, так как из-за спешки спасатели перепутали его. Отмечается, что среди погибших все же значится муж Кристины Валиуллиной — Равиль.

По информации местных властей, в момент крушения в батискафе у побережья Хургады находилось 50 человек — туристы из России, Индии, Норвегии и Швеции. На данный момент под пристальным наблюдением врачей остается семь россиян, получивших травмы различной степени тяжести.

По информации Mash, батискаф с российскими туристами мог столкнуться с коралловым рифом. Именно для того, чтобы посмотреть на него, взрослых и детей погрузили на глубину.

Как сообщил портал «Инфо24», затонувший в Египте батискаф с россиянами мог быть перегружен. После инцидента туристические туры под воду в Хургаде отменили.