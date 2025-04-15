Появились кадры смертельной схватки со стрельбой и убийством в Ингушетии

В распоряжении телеканала РЕН оказались видеоматериалы, запечатлевшие момент убийства мужчины в Ингушетии. На кадрах, опубликованных на сайте медиа, видно, как между погибшим и другим мужчиной произошёл словесный спор, который затем перерос в потасовку.

Напоминаем, что вечером 14 апреля в сельском поселении Экажево произошло трагическое событие. Неизвестные лица совершили убийство 35-летнего мужчины. После этого они скрылись с места происшествия на автомобиле без номерных знаков. Мужчина был доставлен в медицинское учреждение, где, к сожалению, скончался.

На видео можно заметить, как зачинщик драки начал атаковать жертву рядом с автомобилем погибшего. В какой-то момент к дерущимся приблизились другие люди, которые попытались уладить конфликт. После этого нападавший удалился и сел в свой автомобиль, а пострадавший последовал за ним, пытаясь остановить. В этот момент убийца и еще один человек, находившийся в машине, открыли огонь по жертве, после чего скрылись на автомобиле.

Затем мужчина, получивший тяжёлые ранения, поднялся на ноги и смог сделать несколько шагов. Несколько человек поспешили к нему, чтобы оказать помощь, но он внезапно упал на землю. На место происшествия прибыли медики и увезли раненого.

Ранее сообщалось, что в связи с произошедшим сотрудники Следственного комитета Российской Федерации инициировали расследование уголовного дела по факту убийства.