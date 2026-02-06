Появились кадры задержания комика Нурлана Сабурова в России: ему запретили въезд на 50 лет

Известный комик Нурлан Сабуров был задержан сотрудниками правоохранительных органов в московском аэропорту Внуково. По информации Baza, артист узнал о запрете на въезд в Российскую Федерацию на 50 лет непосредственно при прохождении паспортного контроля после прилета.

Сотрудники сопроводили Сабурова для дальнейшего разбирательства. Это уже не первый подобный инцидент в биографии комика. В мае прошлого года он был задержан в аэропорту Шереметьево за нарушение миграционного законодательства, после чего получил административный штраф в размере 5,5 тысяч рублей.

Текущая ситуация развивается по более серьезному сценарию, поскольку запрет на въезд обычно влечет за собой иные правовые последствия, вплоть до принудительной депортации. Причины, по которым комику ограничили въезд на территорию России, официально не разглашаются. Гастрольный тур комика Нурлана Сабурова прерван в шести городах. Организаторы объявили об отмене выступлений в Екатеринбурге, Омске, Нижнем Тагиле, Обнинске, Кургане и Рязани, ссылаясь на «непреодолимые обстоятельства».

Зрителям, купившим билеты, пообещали вернуть деньги. Однако срок возврата средств может занять до полугода, что вызвало недовольство части публики. Причины отмены концертов официально не раскрываются, что порождает различные слухи и предположения. Параллельно в СМИ появилась информация о личных активах юмориста. По данным источников, Нурлану Сабурову принадлежит дорогая недвижимость в Подмосковье — коттедж с земельным участком в одном из элитных поселков. Рыночная стоимость этого имущества оценивается примерно в 115 миллионов рублей.

None