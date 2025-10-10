Появились ранее неизвестные подробности о военном прошлом основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, отмечающего 10 октября свой 41-й день рождения. Их раскрыло РИА Новости.

Его дед, Семен Туляков, участвовал в битве за Ленинград, сражаясь против европейского легиона СС.

Лейтенант Туляков был призван в Красную армию 27 июня 1941 года и уже 19 февраля 1942 года получил ранение в руку во время наступления на Слуцкий парк.

В начале зимы 1942 года он участвовал в операции 55-й армии по взятию Красного Бора, где противостоял 2-й пехотной бригаде СС, состоявшей из добровольцев Бельгии, Норвегии, Голландии, Латвии и других европейских стран.

В свой день рождения Дуров сообщил, что не планирует праздновать эту дату, поскольку считает, что у его поколения осталось мало времени для спасения свободного интернета.

Он привел примеры угроз цифровым свободам: введение цифровых удостоверений в Великобритании, онлайн-проверку возраста в Австралии, сканирование личных сообщений в ЕС, преследование за критику чиновников в Германии и тюремные сроки за твиты в Великобритании.

