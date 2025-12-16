Появились новые подробности покупки квартиры у Долиной

Покупательница элитной квартиры народной артистки РФ Ларисы Долиной Полина Лурье, выступающая 16 декабря в Верховном в суде в качестве потерпевшей, рассказала, как проходила сделка. Ее слова прозвучали на заседании, которое доступно в онлайн-режиме.

Как отметила Лурье, она купила квартиру вскоре после развода, оставшись с двумя несовершеннолетними детьми 4 и 8 лет.

Девушка сообщила, что до сделки с Долиной она просмотрела 16 разных вариантов жилья. Объявление о продаже квартиры в престижном районе Хамовники она нашла в середине мая.

Уже 20 мая, через риелтора певицы, она впервые увидела объект, а 31 мая, всего через 10 дней, был заключен договор купли-продажи.

Цена на квартиру, как утверждает Лурье, была снижена по двум причинам: отсутствие машиноместа и детской площадки во дворе. Саму отделку покупательница оценила примерно в 40 млн руб.

Одним из ключевых моментов в ее показаниях стало утверждение о том, что со стороны продавца не была предоставлена справка из психоневрологического диспансера (ПНД).

Лурье отметила, что, поскольку Долина является преподавателем в институте, а педагоги обязаны проходить ежегодное медицинское освидетельствование, такой документ должен быть.

Также во время оформления сделки Лурье поинтересовалась у певицы, где живут ее дочь и внучка, на что Долина ответила, что у них есть своя квартира с ремонтом.

Ранее к зданию Верховного суда РФ, где проходит заседание по квартире Ларисы Долиной, пришел Человек-паук.