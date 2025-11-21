Появились новые подробности убийства Игоря Талькова в 1991 году

Судебно-психиатрическая экспертиза признала Валерия Шляфмана, обвиняемого в убийстве певца Игоря Талькова, вменяемым в момент совершения преступления. Об этом стало известно РИА Новости.

Трагедия произошла во время концерта в Санкт-Петербурге в 1991 году. Поводом для конфликта стал спор между директором Талькова Игорем Малаховым и администратором Валерием Шляфманом об очередности выступления артистов. Вспыхнувшая словесная перепалка быстро переросла в физическое противостояние.

В ходе потасовки в коридоре у Малахова оказался револьвер. Когда Тальков и двое других мужчин попытались обезоружить его, Шляфман сумел выхватить оружие и произвел выстрел. Пуля ранила Талькова.

После происшествия певца перенесли в гримерное помещение. Шляфман, все еще имея при себе оружие, вошел туда и начал угрожать участникам конфликта. Позже он спрятал револьвер в сливном бачке унитаза.

В начале 1992 года Шляфман выехал на Украину, где оформил заграничный паспорт, после чего переехал в Израиль. Городской суд Санкт-Петербурга заочно осудил его на 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

