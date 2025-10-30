Появились новые подробности жуткой трагедии в офисе «Россети» в Ростове

В головном офисе компании «Россети Юг», расположенном в центре города, мужчина убил свою бывшую жену, после чего покончил жизнь самоубийством, сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

По информации телеграм-канала Mash, сотрудник компании утром, 30 октября, пришел на свое рабочее место. Там у него произошла словесная перепалка с бывшей супругой. В ходе конфликта мужчина достал огнестрельное оружие и несколько раз выстрелил в женщину.

После этого он этим же оружием выстрелил в себя. Медики, прибывшие на место происшествия, пытались оказать помощь раненой, но их усилия оказались безрезультатны. Женщина скончалась от полученных ранений.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Мотивом трагедии мог стать тяжелый бракоразводный процесс, который происходил между погибшими.

