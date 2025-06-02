Появились новые шокирующие кадры из потерпевшего крушение поезда в Брянской области

Канал RT опубликовал эксклюзивные кадры изнутри пассажирского поезда, на который в Брянской области рухнул автомобильный мост.

На видео показали масштабы разрушений: искореженные и перевернутые вагоны, разбросанные вещи пассажиров и следы спешной эвакуации.

Напомним, что по последним данным, число пострадавших в результате крушения поезда достигло 104 человека, семь пассажиров погибли на месте. Всех раненых доставили в больницы Брянска и Москвы, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту теракта.

Очевидцы рассказывают, что в момент катастрофы в вагонах началась паника, но многие пассажиры помогали друг другу выбраться из поврежденных вагонов. Ранее выжившие также поделились подробностями ЧП.