Появились подробности о личностях задержанных в Азербайджане россиян

Среди тех граждан РФ, которые подверглись задержанию в Азербайджане, люди разного возраста и различных специальностей. О них рассказал телеграм-канал Baza.

Одним из задержанных является Валерий Дулов. Ему 30 лет, он когда-то работал инженером-нефтяником на Ямальском полуострове. Затем Дулов сменил профессию и занялся разработкой приложений по оценкам запасов нефти.

«Еще одним задержанным оказался психолог из Санкт-Петербурга (родился он в Норильске), 25-летний Алексей Васильченко. По словам его друзей, мужчина отправился в Азербайджан в качестве туриста», — указал он.

30-летний Дмитрий Безуглый также является разработчиком. 41-летний Антон Драчев известен как сооснователь онлайн-химчистки Airo. Помимо них задержанными оказались Сергей Софронов, Дмитрий Федоров и Александр Вайсеро. Им 23, 22 года и 35 лет соответственно. Всех их подозревают в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве.

Ранее экс-дипломат Корчмарь высказался о последствиях инцидента между Россией и Азербайджаном. Он заявил, что размолвка достигла уровня межгосударственного противостояния. Эксперт спрогнозировал временный характер кризиса — примерно до полугода: взаимная заинтересованность в безопасности, логистических проектах и культурных связях перемелет конфликт. Восстановление отношений возможно при условии прагматизма сторон и фокусе на общих интересах, а не на русофобских провокациях.