Появились подробности о состоянии брошенной в квартире в Воронеже девочки

Уполномоченный по правам ребенка в Воронежской области Ангелина Севергина рассказала, в каком состоянии находится девочка, которую на четыре дня заперли одну в квартире. Об этом пишет RT.

По словам Севергиной, у брошенной девочки удивительным образом не обнаружили истощения и обезвоживания. Когда ее нашли, она не выглядела запущенной и соответствовала своему возрасту.

«У нее невероятный ангел-хранитель: только легкие признаки ОРЗ, угрозы жизни нет», — заявила омбудсмен.

В настоящее время девочка в больнице, в скором времени ее выпишут. Благотворительный фонд предоставил услуги няни и игрушки для ребенка.

В соцсетях сообщали, что брошенная девочка пила воду из унитаза и ела рассыпанную сырую гречку. Однако это лишь догадки пользователей, в этом разберется следствие.

Напомним, что все родные ребенка живут в Калужской области, а 20-летнияя мать девочки сейчас находится в СИЗО. Органы опеки и силовики определят судьбу девочки.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти обнаружили троих детей-маугли, живших без воды.