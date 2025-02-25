В петербургском Мурине обнаружили троих детей-маугли, живших без воды

В квартире в Мурине, что в Ленинградской области, нашли троих детей, которые живут в антисанитарных условиях. Об этом стало известно от источника, близкого к телеканалу РЕН.

Из квартиры многоэтажки на улице Шувалова все последнее время исходили неприятные запахи, а также были слышны громкие детские крики. Это стало причиной обращения соседей в управляющую компанию.

Несколько дней назад сотрудники управляющей компании смогли попасть в квартиру и обнаружили там трех детей. Дети были без одежды, испачканы фекалиями, а вокруг них был разбросанный мусор.

«У детей элементарно даже не было воды», — рассказали соседи.

В Министерстве внутренних дел рассказали, что сотрудники полиции доставили в медицинское учреждение троих детей, родившихся в 2021 и 2016 годах. В настоящее время ситуация находится под контролем правоохранительных органов.

«Инспектором ПДН УМВД России по Всеволожскому району Ленобласти на мать несовершеннолетних был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КОАП РФ», — уточнили в региональном управлении МВД.

Ранее сообщалось, что в Крыму посетитель жестоко выбросил со скалы кошку Мусю, десятилетиями жившую в Ласточкином гнезде.