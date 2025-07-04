Появились подробности о состоянии мальчика, которого неадекват ударил об пол в аэропорту

Двухлетний мальчик Яздан, которого неадекват бросил на пол в Шереметьево 23 июня, чувствует себя намного лучше, сообщил Mash.

По информации телеграм-канала, малыш уже самостоятельно может питаться. Так, например, ребенок смог поесть банан и пюре. Врачи отмечают хорошую динамику в стабилизации здоровья мальчика.

Как отмечает Mash, ребенок по-прежнему проявляет осторожность к чужим взрослым. Зато его мама смогла с облегчением выдохнуть, ведь ее сыну ничего не угрожает больше.

Женщина также передала всем неравнодушным людям, которые переживали за состояние мальчика и поддерживали семью, слова благодарности.

Напомним, чудовищный инцидент, в результате которого Ядзан получил серьезные травмы в виде перелома позвоночника и черепа, произошел в аэропорту Шереметьево в зоне досмотра. На кадрах, появившихся в СМИ, видно, как неизвестный подходит к ребенку и резко поднимает его на уровень своего роста, после чего бросает на пол.

Позже выяснилось, что малыша бросил 31-летний гражданин Белоруссии, который прилетел из Египта. В момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Сейчас мужчина под арестом.

Ранее Mash раскрыл новые подробности о мужчине, бросившего мальчика об пол в Шереметьево.