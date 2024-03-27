Появились подробности обысков и задержания Исломовых из Твери по делу о теракте в «Крокусе»
Фото: [Екатерина Царева/МК в Твери]
Трое членов семьи Исломовых – Диловар, Аминчон и Исроил – были задержаны в Твери сразу после произошедшего в «Крокусе» теракта. По данным «МК в Твери», обыски проходили ранним утром субботы, 23 марта.
Напомним, что по данным СК, в состав организованной группировки Аминчон и Диловар были вовлечены Фаридуни, чтобы совершить теракт. Издание уточняет, что Исроил является отцом Диловара и Аминчона, а в квартире на улице Склизкова в Твери они проживали не больше трех лет. Известно, что в этом доме жил Аминчон, его отец и жены с детьми, а Диловар, по словам соседей, проживал в другом месте.
Перед подъездом стоит машина «Хендай» – именно на этом такси работал один из братьев. «Рено Симбол», который оперативники выслеживали от самого здания «Крокуса» почти до границы с Украиной и остановили под Брянском, часто видели у этого подъезда. Сосед Исломовых Михаил рассказывает, что на «Симболе» ездил младший брат, Диловар:
– Аминчона я вообще редко видел – он постоянно работал. Когда это все случилось, я вообще в шоке был, не ожидал такого. Их дети во дворе гуляли с мамами, плохого об этой семье ничего сказать не могу. Сейчас женщины и дети вообще не выходят на улицу, а мама братьев неважно себя чувствует,
-, рассказывает Михаил.
Соседи говорят, что семья Исломовых не отличалась буйством или громкостью – вели себя довольно тихо и прилично. Все соседи были шокированы, когда узнали о произошедшем. В субботу, 23 марта, ранним утром в подъезде появились оперативники в гражданском. Начался обыск в квартире подозреваемых, но шел так тихо, что дети в этой квартире умудрялись спать. Оперативники искали документы, изъяли телефоны.
– В комнате сидели женщины, а мужчины перемещались по помещениям. Отец и сын сначала не хотели ехать вместе с силовиками, не хотели оставлять своих жен одних и стали «сопротивляться разговорами», но им культурно объяснили, почему это необходимо. У задержанных также изъяли технику,
– рассказывает источник «МК в Твери».