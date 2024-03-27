Появились подробности обысков и задержания Исломовых из Твери по делу о теракте в «Крокусе»

Трое членов семьи Исломовых – Диловар, Аминчон и Исроил – были задержаны в Твери сразу после произошедшего в «Крокусе» теракта. По данным «МК в Твери» , обыски проходили ранним утром субботы, 23 марта.

Напомним, что по данным СК, в состав организованной группировки Аминчон и Диловар были вовлечены Фаридуни, чтобы совершить теракт. Издание уточняет, что Исроил является отцом Диловара и Аминчона, а в квартире на улице Склизкова в Твери они проживали не больше трех лет. Известно, что в этом доме жил Аминчон, его отец и жены с детьми, а Диловар, по словам соседей, проживал в другом месте.

Перед подъездом стоит машина «Хендай» – именно на этом такси работал один из братьев. «Рено Симбол», который оперативники выслеживали от самого здания «Крокуса» почти до границы с Украиной и остановили под Брянском, часто видели у этого подъезда. Сосед Исломовых Михаил рассказывает, что на «Симболе» ездил младший брат, Диловар:

– Аминчона я вообще редко видел – он постоянно работал. Когда это все случилось, я вообще в шоке был, не ожидал такого. Их дети во дворе гуляли с мамами, плохого об этой семье ничего сказать не могу. Сейчас женщины и дети вообще не выходят на улицу, а мама братьев неважно себя чувствует, -, рассказывает Михаил.

Соседи говорят, что семья Исломовых не отличалась буйством или громкостью – вели себя довольно тихо и прилично. Все соседи были шокированы, когда узнали о произошедшем. В субботу, 23 марта, ранним утром в подъезде появились оперативники в гражданском. Начался обыск в квартире подозреваемых, но шел так тихо, что дети в этой квартире умудрялись спать. Оперативники искали документы, изъяли телефоны.