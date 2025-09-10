Появились подробности уголовного дела в отношении Смолова

Российский футболист, экс-нападающий «Локомотива» и «Краснодара» Федор Смолов может получить до трех лет лишения свободы по делу о драке в московской «Кофемании», сообщил источник РИА Новости.

Ранее стало известно, что против известного футболиста возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). В результате драки с участием Смолова один из посетителей кафе получил двойной перелом нижней челюсти.

Комментируя инцидент в кафе, сам Смолов накануне заявлял, что мужчины, сидевшие за соседним столиком, оскорбляли его и его семью, что и стало поводом для конфликта. Видеоролик с дракой распространили в Сети в мае.

По данным источников, спортсмен договорился с пострадавшим о компенсации в размере 5 млн руб., однако перечислил лишь 1 млн руб. После этого, как рассказывал сам футболист, неизвестные начали вымогать у футболиста дополнительные деньги, угрожая распространением видео с дракой.

В настоящее время Смолову избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Следствие продолжает вести расследование.

