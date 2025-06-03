Появились шокирующие подробности из жизни возможного участника атаки БПЛА по аэродрому

Следственные органы раскрыли личность предполагаемого организатора атаки беспилотников на российские военные аэродромы в Иркутской области 1 июня. Как пишет «Лента.ру», Артем Тимофеев, к которому ведут следы преступления, женат на ведьме. Вместе с супругой он находится в бегах.

Как стало известно следствию, Тимофеев является уроженцем Донецка. В 2014 году он присоединился к протестному движению на Майдане в Киеве, откуда делился в соцсетях видео и фотографиями. Кроме того, мужчина работал диджеем и тесно общался с украинскими музыкантами.

Несколько лет назад Тимофеев переехал в Россию. Что стало причиной такого решения, не уточняется, однако тут он успел получить паспорт и прописаться в Миассе Челябинской области.

Как пишет издание, жена Тимофеева (по некоторым данным ее зовут Екатерина) работала в городе в тату-салоне. Она яро выступала против проведения специальной военной операции (СВО). Вместе они называли себя патриотами Украины, но возвращаться в родную страну не спешили.

Кроме того, женщина называла себя ведьмой. Ранее она писала различные рассказы, в том числе эротического характера, и рисовала различные изображения спорного значения.

Выйти на след Тимофеева помогли показания водителей фур, из которых 1 июня начали вылетать беспилотники на трассе в Иркутской области. Их задержали в тот же день, и на допросе они рассказали, что выполняли задание Тимофеева, который владел этими большегрузами и поручил на них доставить каркасные дома.

Мужчины сообщили, что по дороге заказчик дал поручение остановить грузовики на указанных участках дороги. После этого из фур начали вылетать дроны.

Как ранее выяснил телеграм-канал Ural Mash, Тимофеев также был поклонником роскошных часов. По данным источника, у него были лимитированные часы стоимостью более 1 млн руб.

Также РИА Новости ранее опубликовало кадры с квартирой, где предположительное жил Артем Тимофеев.