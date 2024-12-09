США заявили о готовности помочь привлечь к ответственности помогавших Башару Асаду

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о намерении США оказать содействие привлечению к ответственности лиц, помогавших сбежавшему сирийскому президенту Башару Асаду и работавших при прежней власти влиятельных чиновников.

В своем заявлении Блинкен подчеркнул, что сторонники режима Асада должны быть привлечены к ответственности за те жестокости и преступления, которые они совершили против народа Сирии, в том числе за применение химического оружия.

Ранее сообщалось о том, что сирийские повстанцы заняли Дамаск и объявили о свержении режима Башара Асада. Дамаск был занят практически без боя. Правительственные войска попросту покинули свои позиции, переодевшись в гражданскую одежду.

Отстраненный от должности и бежавший из Сирии президент страны Башар Асад прибыл в Москву с членами своей семьи, Россия предоставила им убежище.