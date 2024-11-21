Появились сведения о скором возвращении Орбакайте на Первый канал

Зрители Первого канала смогут увидеть на телеэкране Кристину Орбакайте. Она появится там в передаче, которая выйдет в новогоднюю ночь. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Виталий Бородин, руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией.

По данным Бородина, в ночь с 31 декабря на 1 января выйдет передача на Первом канале, участие в которой примет Кристина Орбакайте. Он заявил, что до этого регулярно появлялись сведения, что певица отказывается участвовать в каких-либо проектах в России. По его мнению, так все и задумывалось.

«Думаю, это был запланированный вброс. Видимо, хотят создать эффект неожиданности от появления Орбакайте в новогоднюю ночь на телевидении», — указал он.

Ранее сообщалось, что Орбакайте боится возвращения в Россию, поскольку ожидает провала. Зритель может не пойти на ее концерты, за счет чего певицу ожидает в РФ безденежье.