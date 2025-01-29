Появилось новое доказательство смерти скандального блогера Лены Миро

Американский фотограф Ричард Прайд, муж Лены Миро (Елена Мироненко), посвятил ей большой трогательный пост, где выразил чувства и поделился болью от потери. Как пишет Super.ru, это стало очередным доказательством смерти звезды живого журнала.

Судьбоносная встреча Ричарда Прайда и Лене Миро произошла в 2015 году в Тайланде. Очень скоро блогер переехала в США и стала женой фотографа. Однако идиллию спустя годы сломало ДТП, в котором Миро впала в кому, а после скончалась. Многие не поверили в это, так девушка отличалась специфическим чувством юмора, о чем судили по ее постам в живом журнале.

После масс-медиа стали искать подтверждения смерти Миро. Поклонники скандалистки верили, что на самом деле это инсценировка. Однако уже третье доказательство минимум говорит об обратном.

Одним из подтверждений можно назвать недавний пост Ричарда Прайда. Он написал годы жизни Миро: «Елена Мироненко, 24 июня 1981 — 20 апреля 2024». Американец также признался покойной супруге в любви и посвятил ей множество теплых слов. В одном из отрывков публикации мужчина признается, что спас бы Миро даже ценой собственной жизни.

«Я не смог тебя спасти. Я очень, очень старался, моя дорогая. Твое отсутствие лишило меня дара речи. Мои легкие пусты. Мое сердце пусто. Ты незаменима. <...> Мое самое большое достижение — это наша любовь... Я всегда буду дорожить тобой. Продолжать работу в твое отсутствие кажется совершенно бесполезным. Но мы с маленьким Зевсом должны идти вперед», — написал фотограф.

Длинную трогательную речь Ричард завершил прощанием и надеждой, что если перерождение душ существует, то он обязательно найдет Миро.

Ранее Baza обнародовала доказательства смерти блогера Лены Миро, автора скандального профиля LiveJournal про звезд.