Появилось новое видео удара по больнице в Газе, подтверждающее причастность Израиля к атаке

Ранее сообщалось, что ракетный удар, предположительно израильских ВВС, по госпиталю в секторе Газа, произошедший во вторник, 17 октября, стоил жизни не менее 500 местных жителей.

Как следует из появившегося в соцсетях ролика, запущенные из соседнего с разбомбленной больницей в Газе района ракеты ХАМАС ложатся на траекторию и отправляются к цели в сторону израильской территории. Таким образом, они не могли быть причиной взрыва, на чем настаивает Тель-Авив.

Как сообщают ряд турецких СМИ, удар по госпиталю в Газе мог быть нанесён 1000-килограммовой авиабомбой. Что, в свою очередь, также подтверждает непричастность ХАМАС к произошедшему, ибо подобной мощности снарядов у палестинцев попросту нет в арсенале.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших с обеих сторон идет на сотни.

Ранее сообщалось, что ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».