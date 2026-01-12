Появилось первое официальное определение «готовой еды» и требования к ее доставке

Роспотребнадзор совместно с Ассоциацией производителей и поставщиков готовой еды впервые сформировал официальное определение понятия «готовая еда» и подготовил методические рекомендации, направленные на снижение рисков при производстве и доставке такой продукции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, работа велась при участии специалистов ассоциации, включая технологов предприятий, входящих в ее состав. Разработанные рекомендации акцентируют внимание на ключевых аспектах безопасности готовых блюд и призваны минимизировать угрозы для потребителей на всех этапах — от изготовления до передачи покупателю.

Документы включают практические меры по идентификации продукции, требованиям к упаковке и маркировке, а также условиям хранения и транспортировки. Отдельный блок посвящен технологическим и организационным решениям, направленным на предотвращение микробиологического загрязнения и сохранение качества готовой еды при доставке.

Рекомендации, касающиеся логистики и доставки, прошли апробацию на предприятиях — членах профильной ассоциации во второй половине 2024 года, а также в течение 2025 года. По итогам тестирования ассоциация выразила готовность с начала 2026 года применять эти методические документы в пилотном режиме в качестве обязательных условий при заключении договоров на поставку готовой еды.

По инициативе Роспотребнадзора вопрос регулирования рынка готовых блюд, реализуемых в торговых сетях и через сервисы доставки, был вынесен на рассмотрение Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Предложения ведомства получили поддержку.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что в 2025 году в розничных сетях по всей стране было отобрано около 900 образцов готовой продукции. Лабораторные исследования показали, что 64% проб не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям, а в 19 случаях была выявлена патогенная микрофлора. Эти результаты, по оценке ведомства, свидетельствуют о рисках распространения некачественной и потенциально опасной продукции при отсутствии специальных требований к сегменту готовой еды.

Ранее стало известно, что студентка скончалась после приема противозачаточных таблеток.