Появилось видео момента убийства чиновника из Алтайского края

На опубликованных кадрах видно, как 45-летний Анатолий Фенин резко выходит из автомобиля с ружьем и бежит к жертве, начиная стрелять на ходу. Онищенко предпринял попытку спрятаться между транспортными средствами, но был ранен, после чего злоумышленник сделал контрольный выстрел в голову. После убийства мужчина скрылся с места преступления, а затем пытался добровольной уйти из жизни, но не сумел. В настоящее время медики борются за его жизнь.

Ранее стало известно о том, что в одном из лечебных учреждения Москвы ушел из жизни Александр Клебанов, который ранее занимал должность министра транспорта Башкирии. Обвиняемый в коррупции мужчина скончался после продолжительной болезни.