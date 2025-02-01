Появилось видео падения самолета на жилые дома в американском штате Филадельфия

В американском городе Филадельфия произошла авиакатастрофа. Небольшой самолет, на борту которого находились два человека, упал на жилые дома, что привело к возгоранию. Об этом передает телеканал CBS.

По информации, полученной от правоохранительных органов, на борту авиалайнера находились два человека. В результате крушения самолёта пострадали не только те, кто был на борту, но и жители близлежащих домов.

В результате инцидента на проспекте Коттман и бульваре Рузвельта произошло возгорание нескольких зданий.

«Аварийные бригады реагируют на взрыв на северо-востоке Филадельфии после крушения небольшого самолета в районе бульвара Рузвельта и авеню Коттман», — говорится в публикации.

Причины крушения самолета пока не установлены, информация о судьбе пассажиров и о возможных жертвах на земле также отсутствует. В Сети очевидцы публикуют кадры момента падения борта на жилые дома. Видна сильная вспушка и взрыв.

В США произошло уже второе за несколько дней серьёзное происшествие, связанное с авиацией. В ночь на четверг, 30 января, неподалёку от аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне произошло столкновение гражданского авиалайнера и военного вертолета. На борту самолёта находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, на борту вертолета — три члена экипажа. К сожалению, в результате инцидента все находившиеся на борту обоих воздушных судов погибли.

Президент США Дональд Трамп заявил, что выживших после столкновения воздушных суден нет. По его мнению, вертолет, который врезался в авиалайнер, совершавший посадку в аэропорту Вашингтона, летел по неправильной траектории.

Как ранее сообщило NBC, один из диспетчеров в день авиакатастрофы в США завершил свою смену раньше.