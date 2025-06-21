Появилось видео первого дальнего перелета «Суперджета» на российских двигателях ПД-8

Импортозамещенный самолет Sukhoi Superjet 100 совершил свой первый протяженный перелет на новых отечественных двигателях ПД-8. Об этом знаковом событии сообщила в своем телеграм-канале госкорпорация Ростех.

Воздушное судно, созданное Объединенной авиастроительной корпорацией, успешно преодолело маршрут из Комсомольска-на-Амуре в Жуковский, пролетев около 6 тыс. километров. На маршруте были сделаны две промежуточные посадки, в Иркутске и Новосибирске. Время полета составило около 9 часов, рабочая высота доходила до 12 тыс. метров, а крейсерская скорость — до 0.78 Маха. Все системы отработали в штатном режиме без замечаний. Также было опубликовано видео этого события.

Этот перелет стал важным этапом в программе сертификационных испытаний. Самолет, названный в честь первого главного конструктора SSJ-100 Юрия Ивашечкина, впервые поднялся в воздух 23 апреля 2024 года и является третьей опытной машиной в испытательной программе.

Ранее уже сообщалось об этом полете. Авиалайнер стартовал из Комсомольска-на-Амуре и по итогам приземлился в подмосковном Жуковском. После прибытия на аэродром воздушное судно было перемещено на территорию авиационно-технического комплекса «Яковлева». Там оно будет проходить дальнейшую подготовку к проведению летных сертификационных испытаний.