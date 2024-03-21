«Пойду сидеть на киче»: Кологривый извинился за дебош в баре после приговора суда

Звезда криминального сериала «Слово пацана» Никита Кологривый принес свои извинения за пьяные выходки. Он также сказал несколько слов в зале суда, где его наказали за мелкое хулиганство. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на источник в сети.

29-летний актер провел ночь в спецприемнике, где, вероятно, еще приходил в себя после пьяного дебоша в баре Новосибирска. Материалы по делу о мелком хулиганстве доставили суд, где 21 марта решили судьбу звездного обвиняемого. Никита Кологривый проведет семь дней под арестом.

«Пойду сидеть на киче, писать стихи. Может быть, что-то светлое мне в голову придет», — сказал Кологривый после приговора.

До приговора суда Кологривый просил о помиловании. Он назвал себя порядочным человеком, который совершил ошибку. Он также указал на благотворительные дела, которые делал в родном Новосибирске. Впрочем, актер в заключении отметил, что смиренно понесет наказание за содеянное.

Напомним, Кологривый перебрал с алкоголем в новосибирском баре. Он полежал на коленях хостес, а затем стал к ней грязно приставать. Получив отказ, актер укусил девушку и устроил дебош в заведении. За это его задержали в ту же ночь.

Ранее сообщалось, что укушенная сотрудница новосибирского бара не собирается писать заявление в полицию.