Укушенная Кологривым сотрудница бара отказалась писать заявление

«Пострадавшая» от буйства актера Никиты Кологривого девушка ждет от него извинений, однако не хочет жаловаться в полицию. Об этом стало известно Shot.

Никита Кологривый во время алкогольных возлияний увлекся 28-летней старшей хостес Tangiers Lounge в Новосибирске. Брюнетка, как пишет канал, позволила актеру лечь ей на колени. Однако в какой-то момент игры зашли дальше, чем предполагала девушка.

По ее версии, Кологривый укусил ее в бедро, а в качестве ответа она ударила его по лицу. Правда, пощечина была легкой. На это актер отреагировал бурно и стал заламывать ей руки.

Девушка призналась, что ей будет достаточно только извинений от Кологривого. Заявление в полицию она писать не планирует.

Ранее сообщалось, что эксперты оценили состояние Никиты Кологривого. Адвокат объяснила, что ждет актера после дебоша, а также почему ему нельзя смотреть в сторону спиртного. Известно, что пока звезда криминального сериала ночует в спецприемнике Новосибирска.