Погоревший на взятке бывший вице-губернатор Ямала Воронов собрался искупить вину на СВО

Бывший руководитель администрации Нового Уренгоя Андрей Воронов, проходящий обвиняемым по делу о получении крупной взятки, намерен искупить свою вину, отправившись защищать рубежи родины в зоне проведения СВО. Соответствующее ходатайство, как информирует ТАСС, экс-чиновник заявил в суде во время рассмотрения продления ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Воронов обвиняется следствием в получении за покровительство при распределении госконтрактов крупной денежной суммы в бытность еще вице-губернатором ЯНАО. На заседании суда он заявил, что принял решение отправиться на СВО, так как занимает активную гражданскую позицию.

Кроме того, обвиняемый во взяточничестве чиновник подчеркнул, что желание помогать стране обусловлено также умением владеть оружием и приемами рукопашного боя.

Ранее мы писали, что осужденный на 20 лет сержант заключил контракт с Минобороны для участия в СВО.