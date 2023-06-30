«Пока Макрон по концертам ходит»: более 400 человек задержали в ходе беспорядков во Франции

В ходе беспорядков во Франции на данный момент задержан уже 421 человек, сообщает SHOT.

Больше половины арестованных являются подростками в возрасте от 14 до 18 лет. Участники беспорядков жгут машины, грабят магазины и занимаются вандализмом в Париже, Нантере, Лионе, Бордо, Марселе и Лилле.

Напомним, что поводом для этих событий послужило убийство полицией 17-летнего подростка в парижском пригороде. Молодой человек нарушил ПДД и не остановился по первому требованию правоохранителей, за что получил смертельный выстрел.

На фоне протестных беспорядков президент Франции Эммануэль Макрон посетил парижский концерт Элтона Джона.

«Наверное, чтобы не было столько диких мигрантов, достаточно просто не бомбить их страны и не унижать их религию»; «Во Франции мигранты — наследие колониального прошлого и безграмотной миграционной политики»; «Если все это творится, пока Макрон по концертам ходит, значит, беспорядки разжигаются в контролируемом русле для того, чтобы выжать агрессию из толпы», — прокомментировали события россияне в Сети.

Ранее президент Франции уже создал специальную кризисную группу по прекращению уличных беспорядков.