«Пока не нужен»: Путин ответил на вопрос о ядерном ударе по врагу

Российский президент Владимир Путин, ответил на вопрос URA.RU о предупреждающем ядерном ударе. По его словам, Россия в настоящее время не строит таких планов.

Владимир Путин прибыл во Вьетнам, где пообщался с журналистами. На месте находились и корреспонденты от уральского СМИ, которые спросили у главы государства один из самых волнующих вопросов: сделает ли Россия превентивный удар по врагу в случае необходимости?

«Превентивный удар нам пока не нужен, потому что в ответном, встречном, ударе противник будет гарантированно уничтожен», — сказал Путин в ходе общения с журналистами во Вьетнаме.

Президент отметил, что Россия нуждается в изменении ядерной доктрины на фоне действий и разработок Запада. Например, речь о создании ядерных устройств сверхмалой мощности.

Ранее сообщалось, что Путин рассказал о возможности продолжении диалога с Украиной, но на российских условиях.