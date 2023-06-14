«Пока ничего не нашли»: в Роспотребнадзоре рассказали, как проверяют предприятия и общепит на наличие паленого сидра

В России участились случаи отравления слабоалкогольными напитками. Один только ядовитый «Мистер Сидр» уже забрал 32 жизни, 100 человек пострадали, сообщает «АИФ». Смертельный напиток обнаружили в 17 регионах страны.

К счастью, в Подмосковье «ядовитый» сидр не продавался, рассказала начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

«К нам поступили сведения о трех организациях, которые могли работать с производителем напитка „Мистер Сидр“. Мы проверили эти предприятия, но не обнаружили даже следов поставок этой продукции. Сейчас проводим проверки всех торговых предприятий и предприятий общественного питания, где идет розлив алкогольной продукции. Пока тоже ничего не нашли», — рассказала Раева корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт напомнила, что «Мистер Сидр» продавался на разлив. Это можно увидеть на кадрах оперативной съемки.

«Один этот факт уже должен был вызывать массу сомнений у потребителей. Продукция продавалась в какой-то мелкой сети. Это какие-то непонятные маленькие торговые павильончики, в которые и заходить-то не хочется, не то, что покупать там что-то», — отметила собеседница.

По словам Раевой, случаи отравления слабоалкогольной продукцией встречаются не так уж и редко, поэтому лучше всего выбирать надежные места для ее покупки.

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