Российские военные, служащие в Восточной группе войск, успешно отразили попытку штурмового подразделения ВСУ, насчитывавшего до 14 человек, контратаковать в районе Гуляйполя Запорожской области. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах 29 декабря.

Российские войска выявили перемещение украинской группы и провели огневую атаку, в результате которой противник потерял личный состав и боевую технику.

«Пока Зеленский торгуется во Флориде, командование ВСУ продолжает суицидальные попытки испытать удачу и навести информационного шума. Очередные смертники из состава 425-го отдельного штурмового полка численностью до двух отделений на боевой бронированной машине и пикапе контратаковали южнее Гуляйполя», — поведал собеседник агентства.

Подразделения 38-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й армии группировки «Восток» провели успешную огневую операцию против противника. По данным силовиков, в результате были уничтожены две единицы военной техники и до 14 вражеских солдат.

Напомним, несколько дней назад президент России Владимир Путин побывал в одном из центров управления Объединенной группировкой войск. В ходе визита ему сообщили о взятии города Гуляйполе на Запорожском направлении.

Ранее военный эксперт Дандыкин да прогноз, что ВС РФ могут взять ключевые города до конца года.