«Покатушки на капоте за рубль»: уфимский водитель и две полуголые девушки получили штрафы от ГИБДД

В Уфе на набережной реки Белой 22-летний водитель устроил опасное шоу: он катал двух полуголых девушек на капоте своей иномарки. Видео, снятое в темноте, мгновенно разлетелось по соцсетям. Но не только зрители оценили трюк — на него обратили внимание и в Госавтоинспекции. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Правоохранители быстро установили личности участников. Водитель, 22 года, теперь фигурант двух административных протоколов: по статье о непристегнутых ремнях безопасности и о нарушении правил перевозки людей.

Девушкам, 18 и 20 лет, тоже не поздоровилось — их привлекли за нарушение ПДД пешеходом или пассажиром. Глава ГАИ Башкирии Владимир Севастьянов лично прокомментировал инцидент. Но ГИБДД резюмирует: правила дорожного движения никто не отменял. Даже ради эффектного видео.

