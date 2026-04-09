Сексуальный психоз по весне: мужчины в Красноармейске начали лезть в штаны к ужасу прохожих

В подмосковном Красноармейске очевидцы заметили пьяного мужчину, который сидел на земле в центре города и трогал себя на глазах у прохожих. Инцидент произошел средь бела дня. Как узнал REGIONS , за сутки это уже второй случай сексуального психоза на улицах населенного пункта.

По словам свидетелей, мужчина находился в сильной степени алкогольного опьянения. На замечания прохожих он не реагировал и продолжал свои извращенские действия. Некоторые очевидцы вызвали полицию, другие предпочли обойти сторону и не мешать неадеквату самоудовлетворяться.

Жители города обсуждают подобное поведение на улицах уже несколько дней. Ранее там появилась девочка-подросток, которая представляется мальчиком и навязывает прохожим отношения. Теперь же к ней добавился взрослый мужчина с руками в штанах. Многие связали это с весенним обострением, и, судя по оценке эксперта, были правы.

Так, психолог из подмосковного Пушкино Анна Зайцева связывает подобные инциденты с весенним обострением. По ее словам, резкая смена погоды — сначала аномальная жара, затем возврат холодов — провоцирует сексуальное растормаживание у людей с неустойчивой психикой. Ожидать от таких людей можно чего угодно, в том числе незакомплексованности на публике.

«Весной у психопатов начинается обострение именно в сексуальной сфере. Алкоголь снимает последние тормоза», — пояснила Зайцева.

Эксперт призвала жителей быть осторожными и при подобных инцидентах сразу звонить в полицию. Очевидцы все чаще замечают на улицах Подмосковья людей, которые, по мнению психологов, теряют контроль над своими низшими инстинктами из-за апрельских погодных качелей. Официальных комментариев от правоохранительных органов на данный момент не поступало.

Неспокойно по весне и в другом подмосковном округе. Совсем недавно жители Дмитрова пожаловались на пугающего прохожих голого мужчину.