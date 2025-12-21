«Показала, что такое Дагестан»: многодетная Патимат на «гелике» жестко проучила грабителей дома в США

Жительница Лос-Анджелеса, уроженка Дагестана Патимат, предприняла отчаянный и решительный шаг, чтобы защитить свою семью, когда узнала, что в ее дом врываются грабители.

Подъехав к дому, россиянка увидела припаркованную неподалеку белую Honda, которая, как она верно предположила, принадлежала злоумышленникам. Не теряя ни секунды, Патимат совершила наезд на автомобиль преступников, сильно повредив его. Этот смелый маневр заставил грабителей, уже проникших в жилище, в панике покинуть место преступления и скрыться пешком. На место происшествия прибыла полиция.

Обследование брошенной Honda Civic дало полиции значительные улики. В салоне автомобиля были обнаружены наборы инструментов для взлома, документы на различные имена и несколько номерных знаков от других машин. Как позже выяснилось, соседи уже несколько дней обращали внимание на подозрительный белый автомобиль, круживший по кварталу. Оказалось, что эта же машина была замечена ранее возле другого дома, который затем подвергся ограблению.

Патимат проживает в США более десяти лет и вместе с мужем владеет детской студией джиу-джитсу в Лос-Анджелесе. В своих социальных сетях, комментируя случившееся, многодетная мать с юмором и твердостью заявила, что с ней лучше не связываться. Пользователи Сети лишь согласились, особенно активно ее поддержали соотечественники: «показала, что такое Дагестан!».

