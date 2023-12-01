Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией снизился в Московской области

«Можно с уверенностью утверждать, что в Московской области в этом году сохраняется тренд на снижение числа новых случаев ВИЧ-инфекции. <…> Все больше людей, живущих с ВИЧ, получают эффективное и самое современное лечение. И это уже более 38 тысяч человек», — рассказал главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин.