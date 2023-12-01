Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией снизился в Московской области
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
За последние три года показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Подмосковье снизился на 7,4%. Об этом во Всемирный день борьбы со СПИДом сообщили в областном Минздраве.
«Можно с уверенностью утверждать, что в Московской области в этом году сохраняется тренд на снижение числа новых случаев ВИЧ-инфекции. <…> Все больше людей, живущих с ВИЧ, получают эффективное и самое современное лечение. И это уже более 38 тысяч человек», — рассказал главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин.
Он также напомнил, что пациенты с ВИЧ, которые своевременно начнут проходить антиретровирусную терапию, могут сохранить качество жизни ее продолжительность. Отметим, что жители Московской области с таких диагнозом могут получить бесплатную медицинскую помощь. В ведомстве также добавили, что в этом году областной Центр СПИД переехал в новое, современное, построенное по индивидуальному проекту здание.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил участников СВО в реабилитационном центре под Солнечногорском.