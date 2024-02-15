Покинувший Россию комик Романов объявил о завершении карьеры

Экс-участник проекта Stand Up Дмитрий Романов объявил о завершении карьеры: ему больше не хочется заниматься творчеством, пишет издание «Утро.ру» .

Романов уехал из России в 2023 году. До этого он выступал в Кремле, на ТНТ, в программе Урганта и много где еще. Карьеру комику пророчили блестящую, однако после отъезда дела уже не шли в гору.

На днях юморист объявил: он завершит путь стендапера после гастрольного тура. Его сейчас больше привлекает инфобизнес, который он попытается развивать в Израиле и по сети. Комик уверен, что будет хорошим бизнес-наставником, так как уже пробовал свои силы в этой современной области.

Напомним, что Романов является гражданином сразу трех стран: России, Украины и Израиля. Свой творческий путь комик начал еще в КВН, а вскоре попал в ряд отечественных фильмов и сериал «Интерны».

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