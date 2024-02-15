Волочкова взмолила о помощи из-за пожара у площадки «Известия Hall»

Балерина Анастасия Волочкова испугалась, что подведет зрителей, среди которых есть дети и семьи участников СВО. Ее шоу «Одержимость» рискует сорваться из-за страшного пожара на территории концертной площадки «Известия Hall» в Москве, пишет портал «Дни.ру» .

Возгорание на территории концертной площадки случилось в 05:00 мск. Огонь перекинулся на клуб Lookin Rooms и бар «Резиденция» поблизости. Никто не пострадал, но в здании обрушился металлический купол. Как сообщают в Сети, место может оказаться недоступно в феврале для проведения мероприятий.

Как раз 25 февраля было запланировано шоу «Одержимость» Волочковой и ее команды. Традиционно танцовщица раздала билеты бесплатно семьям участников спецоперации и детям.

«Дабы не подвести приглашенных зрителей. Помогите, пожалуйста, добрые люди. <...> Что вы посоветуете сделать и как поступить? Я не имею права подвести зрителей, которым подарила пригласительные. И чем помочь концертному залу «Известия-Холл»?Искренне жаль… Если найдется площадка, которая будет готова 25-го февраля предоставить ее для проведения нашего шоу, я буду очень благодарна», — написала в своем канале Волочкова.

По словам танцовщицы, публика на запланированном мероприятии должна собраться солидная: не менее тысячи человек.

Ранее сообщалось о происшествии в «Известия холл» в Москве