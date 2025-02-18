Селена Гомес рассказала, как познакомилась с Бенни Бланко

Селена Гомес знакома со своим женихом Бенни Бланко уже 12 лет, и первую встречу двух молодых людей устроила мама актрисы. Такие сведения сообщила артистка порталу Interview.

По утверждению Гомес, первая ее встреча с Бланко произошла еще в 2013 году, ей тогда было всего 16 лет.

«Встречу организовала моя мама, когда я еще не была певицей», — указала она.

Артистка добавила, что любовь пришла значительно позже. Она и Бланко договорились поужинать, и если для него это мероприятие стало просто встречей со знакомой, то для нее самой это было свиданием. И только во второй раз Бенни Бланко понял чувства девушки и ответил на них.

Ранее Гомес очень иронично отнеслась к идее о своей депортации из США. Она заявила, что она сама, как и ее родители, легально находится в стране. Нелегалами были только ее дедушка и бабушка по отцовской линии. Актриса сообщила, что ее насмешила подобная инициатива.