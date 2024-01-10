Поклонники пришли в ужас от изменений Веры Брежневой, сбежавшей из России

Артистка уехала из страны-кормилицы в 2022 году и отказалась от русского языка. Певица вспомнила украинские корни, хотя в 2014-м не проявила особого интереса из-за ситуации с Крымом. Сейчас звезда находится в Европе, где ее с трудом узнают поклонники, пишет издание «Утро.ру» .

Экс-солистка группы «ВИА Гра» стала петь на украинском языке, отреклась от России и даже развелась с Константином Меладзе, с которым была восемь лет. Композитор не захотел делать открытое политическое признание в поддержку Украины, как этого требовала супруга. К тому же, у Меладзе есть в РФ немало недвижимости и бизнес, который его кормит.

Сейчас звездные обозреватели продолжают следить за Брежневой, которая не оставила свой личный блог. Обычно блондинка выглядит ухоженной и естественной, но последний раз решила открыть свою настоящую внешность без улучшений косметикой и фильтрами.

Увидевшие снимки поп-певицы были шокированы: 41-летняя звезда изменилась почти до неузнаваемости. Видны возрастные деформации лица, пятна и далеко не свежий общий вид. Сама Брежнева не реагировала на критику фолловеров.

Ранее сообщалось, что Кузнецова спелась со сбежавшим из РФ актером.