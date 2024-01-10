Сбежавшая из России Кузнецова спелась с Назаровым*

Актриса Екатерина Кузнецова вспомнила об украинских корнях и уехала из России вслед за некоторыми знаменитостями. Она не собирается возвращаться назад, пишет издание «Утро.ру» .

Звезда проекта «Вампиры средней полосы» уехала в 2022 году, почти сразу после начала СВО. Она также заявила, что завершает карьеру в российском кино. Уроженка Киева не смирилась с происходящими событиями, а вскоре вовсе отвернулась от страны, которая ее кормила. Речь, конечно, про Россию, которую теперь не признает актриса.

Кузнецова оставила теплые отношения только с коллегой по съемкам: Дмитрием Назаровым*, звездой «Кухни». Сейчас актер живет в Европе, откуда публикует русофобские стишки. Сама Екатерина призналась, что еще вспоминает работу с коллегой. По ее словам, поначалу Назаров* ее пугал, но вскоре он пришелся ей по душе. После февраля 2022 года супруга актера сама написала Кузнецовой со словами поддержки.

Хотя друзьями актеров назвать сложно, они солидарны друг к другу. В конце концов Назарова* выгнали из театра, а Кузнецова лишилась работы на пике популярности.

*Дмитрий Назаров — признан иностранным агентом в России по решению Минюста.

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