Mash: суд отправил в СИЗО «королеву марафонов» Блиновскую

Суд принял решение отправить Елену Блиновскую, известную как королеву марафонов, в следственный изолятор (СИЗО) из-за нарушения условий домашнего ареста. Об этом сообщает Mash.

Инцидент произошел в связи с новогодней вечеринкой, на которую Блиновская пригласила подругу, являющуюся свидетельницей по уголовному делу, в котором фигурирует сама подсудимая. Суд посчитал, что общение данных лиц является нарушением правил домашнего ареста.

Присутствующие на заседании журналисты сообщили, что Елена Блиновская расплакалась, когда ее супруг передал ей сумку с теплой одеждой. В момент оглашения постановления, к зданию суда подъехал автозак для транспортировки подсудимой в следственный изолятор.

Суд решением определил срок заключения в СИЗО как минимум до 26 апреля, три месяца Блиновская проведет время под стражей.

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