Поклонники вынудили Клаву Коку отреагировать на слухи о ее беременности

Исполнительница хитов «Замуж» и «Покинула чат» не смогла сдержать смеха от комментариев ее подписчиков. На одном из снимков им показалось, что Кока беременна. Некоторые со всей серьезностью это утверждали, заметив даже малейшую округлость. В итоге певица не выдержала, а опубликовала сторис с ответом. На нем звезда облачилась в спортивную форму и встала на тренажер, показав плоский живот.

«Прошу на время моего отпуска мне не писать про животик, спортом уже занимаемся, от еды отказаться не заставите!!» – обратилась к поклонникам артистка.

Сама Клава Кока ранее признавалась, что на новогодних праздниках набрала лишние килограммы. Ее вес достиг 56,8 килограммов, что, как возмутилась певица, самый большой показатель за всю ее жизнь. Теперь певица вынуждена возвращаться в правильный режим питания и не забывать про физическую активность, чего советует также всем поклонникам.

Ранее сообщалось, что допинговое дело Камилы Валиевой приняло неожиданный поворот: спортсменку отстранят от международных соревнований по решению CAS.