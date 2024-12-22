Поклонская поздравила россиян с языческим праздником зимнего солнцестояния
Фото: [pxhere.com]
Советник генпрокурора России Наталья Поклонская поздравила россиян с языческим праздником Йоль. Поздравление она опубликовала в своем телеграм-канале.
Она пожелала всем волшебного Нового года и исполнения самых заветных желаний.
Свой пост Поклонская сопроводила фотографией, на которой она запечатлена на фоне новогодней елки.
Поклонская не первый раз поздравляет россиян с языческими праздниками. Например, в октябре это был праздник Самай, связанный со временем проводов осени и встречей зимы.
Йоль — это языческий праздник зимнего солнцестояния. Он появился еще V веке у германских язычников.
Ранее в Рослесхозе дали рекомендации, как легально срубить ель в лесу на Новый год.