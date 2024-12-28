Поклонская предостерегла граждан России о возможных трудностях в 2025 году

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская предостерегла граждан России о возможных трудностях, которые ожидают в 2025 году. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

Она отметила, что завершающий период 2024 года станет непростым временем, полным испытаний и провокаций.

Поклонская поздравила своих подписчиков с наступающим новым годом и призвала их сохранять стойкость и оставаться верными своим принципам в эти сложные времена.

Ранее Поклонская поздравляла россиян с языческим праздником зимнего солнцестояния.