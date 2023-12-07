Покрытие на дорогах, следующих к местам притяжения жителей зимой, обновили в Подмосковье

«Дороги ведут к любимым общественным пространствам для зимнего отдыха: паркам и каткам, которые откроются до конца декабря. Благодаря ремонтным работам, проведенным в летний период, проезд до мест притяжения стал комфортнее для полумиллиона жителей и гостей», — говорится в сообщении.