Покрытие на дорогах, следующих к местам притяжения жителей зимой, обновили в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Минтранса МО]
Дорожные службы Подмосковья заменили около 50 километров покрытия на 18 участках региональных дорог, ведущих к местам притяжения граждан в зимний период, сообщили в областном Минтрансе. Работы прошли в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
«Дороги ведут к любимым общественным пространствам для зимнего отдыха: паркам и каткам, которые откроются до конца декабря. Благодаря ремонтным работам, проведенным в летний период, проезд до мест притяжения стал комфортнее для полумиллиона жителей и гостей», — говорится в сообщении.
Так, например, в деревне Черное под Балашихой отремонтировали дорогу на улице Чернореченской, которая ведет к парку Пестовский, в Сергиевом Посаде — на улице Вифанской, следующей до парка Скитские Пруды и так далее.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.