Покрытие на остановках в двух округах Подмосковья переделают из-за выявленных замечаний

В этом году на трех остановках в двух округах Подмосковья переделают покрытие. Поводом стали выявленные замечания, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Обследование остановочных пунктов прошло в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», напомнили в ведомстве. Три остановки — «Елькино» и «Токарево» в Кашире, а также «Дачи» в поселке Ясная Поляна Раменского округа — не были приняты.

Подрядчик приступит к устранению дефектов, когда наступят благоприятные для дорожных работ погодные условия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работах по содержанию дорог в регионе после зимы.