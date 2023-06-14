«Покупать здесь нельзя»: в Роспотребнадзоре рассказали, где может скрываться «ядовитый» алкоголь

Начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева дала советы, как и где следует приобретать алкогольную продукцию, чтобы не наткнуться на «паленку».

Нельзя покупать такие напитки в не предназначенных для торговли местах, с рук.

«Кроме того, это лицензируемая деятельность. На входе в любое предприятие висит лицензия на торговлю алкогольной продукцией. Если ее нет, то покупать здесь нельзя», — подчеркнула Раева в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также собеседница посоветовала обратить внимание на этикетку. Она должна быть приклеена прямо и содержать полную информацию о составе продукта. Сама упаковка не должна иметь никаких подтеков. Крышка должна плотно закрываться.

«Больше, к сожалению, в магазине вы ничего не увидите. Но в специализированных магазинах и сетевых предприятиях торговли работает служба контроля качества, которая мониторит продаваемую продукцию. Кроме того, в сетевых предприятиях есть предупредительная проверка, аудиты поставщиков. На предприятия выезжают и смотрят производство», — рассказала Раева.

Поэтому вероятность купить в сетевых предприятиях нелицензированную продукцию намного меньше, чем в маленьких магазинчиках около дома. Вот там как раз может быть организован сбыт «паленки», резюмировала представитель Роспотребнадзора.

О том, был ли найден «Мистер Сидр» в Подмосковье, читайте здесь.