Покупатель из Липецка потратил 40 тысяч на суд с магазином из-за 15 рублей и проиграл

Житель Липецка проиграл судебное разбирательство, которое он инициировал против местного магазина из-за несовпадения цены на напиток на ценнике и на кассе. Как сообщает RT со ссылкой на пресс-службу судов области, конфликт обошелся истцу в 40 тысяч рублей, которые он потратил на адвоката без последующей компенсации.

Согласно материалам дела, в магазине мужчине разъяснили, что цена на витрине была акционной и действовала только при наличии скидочной карты, позволявшей сэкономить 15 рублей. Представители торговой точки пошли навстречу и предложили на выбор несколько вариантов урегулирования спора: воспользоваться чужой картой или вовсе забрать товар бесплатно.

Однако покупатель счел такие предложения оскорбительными и, по его словам, захотел «проучить» магазин. Он целенаправленно приобрел напиток по полной стоимости, зафиксировал ценник на фото и подал в суд.

Рассмотрев дело, суд вынес решение не в пользу истца. В постановлении указано на «явное злоупотребление истцом своим правом», поскольку «магазин принимал все досудебные меры для урегулирования конфликта».

Судья подчеркнул, что закон «О защите прав потребителей» со стороны магазина нарушен не был, а излишняя принципиальность покупателя привела лишь к непредвиденным расходам.

