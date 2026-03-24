Покупатели жилья в мегаполисах стали чаще выбирать качество среды, а не метраж

В крупных городах покупатели жилья все чаще оценивают не только площадь квартиры, но и пространство вокруг дома. Об этом « Газете.Ru » сообщила директор по бренду, продукту и коммуникациям Dar София Кальницкая.

По ее словам, предложение по метражу и расположению на рынке стало достаточно широким, поэтому решающим фактором все чаще становится качество жилой среды. На спрос повлияли городские программы благоустройства: жители привыкли к современному уровню оформления общественных пространств и ожидают аналогичного подхода от новых жилых комплексов.

Эксперт отметила, что покупатели теперь обращают внимание на двор, архитектуру, удобство маршрутов и доступность повседневной инфраструктуры. При этом квартиры становятся компактнее, но функциональнее, а внешняя территория фактически воспринимается как продолжение жилого пространства.

Озеленение, дворы без машин и общественные зоны уже перестали восприниматься как преимущество и стали обязательным стандартом. Значение имеет не сам факт их наличия, а конкретное наполнение: спортивные площадки, детские зоны, велопарковки и удобные места отдыха.

Отдельное внимание уделяется приватности и безопасности. В новых проектах востребованы системы контроля доступа, отдельные зоны ожидания для курьеров, консьерж-сервисы и решения, ограничивающие перемещение посторонних внутри дома.

Также, по словам Кальницкой, растет интерес к инженерным системам, связанным со здоровьем: очистке воздуха, качеству воды и современным технологиям внутри здания. Именно такие решения сегодня способны заметно повысить привлекательность жилого проекта.

